Вночі ворог ударив двома ракетами по Харківщині та запустив “шахеди” – ЗСУ

Вранці 10 травня Генштаб ЗСУ та командувач Повітряних сил ЗСУ повідомили про нічну повітряну атаку, ситуацію на фронті та ворожі обстріли.

“У ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу “Shahed-131/136″ із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини”, – повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

“Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА були знищені”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

На Харківщині “прильоти” є у Харкові та Дергачах.

Протягом доби росіяни завдали авіаударів по Веселому, Вовчанську та Вовчанським Хуторам. Артилерія била за 120 населеними пунктами України. По країні прийшлися шість ракетних та 80 авіаційних ударів, а також 127 обстрілів із РСЗВ.

На фронті сталося 95 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – зазначили у Генштабі.

За добу авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по одній радіолокаційній станції, двом складам боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районам зосередження особового складу противника.