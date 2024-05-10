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Ночью враг ударил двумя ракетами по Харьковщине и запустил «шахеды» — ВСУ

Происшествия 07:16   10.05.2024
Оксана Горун
Ночью враг ударил двумя ракетами по Харьковщине и запустил «шахеды» — ВСУ Фото: Вадим Беликов

Утром 10 мая Генштаб ВСУ  и командующий Воздушных сил ВСУ сообщили о ночной воздушной атаке, ситуации на фронте и вражеских обстрелах.

«В ночь на 10 мая 2024 года противник применил десять ударных БпЛА типа «Shahed-131/136″ с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл. в направлении Харьковщины», — сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

На Харьковщине «прилеты» есть в Харькове и Дергачах.

В течение суток россияне нанесли авиаудары по Веселому, Волчанску и Волчанским Хуторам. Артиллерия била по 120 населенным пунктам Украины. По стране пришлось шесть ракетных и 80 авиационных ударов, а также 127 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 95 боевых столкновений.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области», — отметили в Генштабе.

За сутки авиация и ракетчики Сил обороны нанесли удары по одной радиолокационной станции, двум складам боеприпасов, одному средству противовоздушной обороны и 17 районам сосредоточения личного состава противника.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 10 мая Генштаб ВСУ  и командующий Воздушных сил ВСУ сообщили о ночной воздушной атаке, ситуации на фронте и вражеских обстрелах".