Главные новости 10 мая: враг ударил по Харькову и Дергачам, есть пострадавший
Фото: Вадим Беликов
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
4:27
Один человек пострадал в результате удара по Харькову, на месте попадания в частный дом пожар
Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
3:55
Несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50
Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Дергачи, синегубов, терехов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 04:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".