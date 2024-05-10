Главные новости 10 мая: враг ударил по Харькову и Дергачам, есть пострадавший

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4:27

Один человек пострадал в результате удара по Харькову, на месте попадания в частный дом пожар

Об этом сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

3:55

Несколько взрывов было слышно в Харькове и области в период между 3:20 и 3:50

Мэр Игорь Терехов написал, что в Харькове зафиксировано попадание по частному сектору, и в домах вспыхнули пожары. Также оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района, информация о пострадавших не поступала, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.