На Харьковщине до сих пор продолжаются оборонные бои — Генштаб ВСУ о ситуации
В Генштабе ВСУ сообщили о текущей ситуации на фронте в Харьковской области.
«Сейчас в Харьковской области продолжаются оборонные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику», – говорится в сообщении.
Кроме этого, сейчас продолжаются бои за населенные пункты в приграничье, которые находились фактически в серой зоне — Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово.
«Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонных рубежах. Осуществляется огненное поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупанта, вклинившегося в нашу оборону. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы», — добавили в Генштабе.
Напомним, под утро 10 мая вдоль границы Харьковщины с РФ гремели взрывы. Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении КАБами, из РСЗО и артиллерии, в частности Волчанска. По словам Синегубова, все попытки врага прорвать границу были безуспешными, и «не потеряно ни одного метра» территории. При этом аналитический портал «DeepState» обозначил район сел Стрелечья, Красное, Пыльная и Борисовка как «серую зону», а также написал о попытках врага зайти в населенные пункты Гатище и Плетеневка вблизи Волчанска. В Минобороны сообщили, что в 5 утра произошла попытка прорыва противником линии обороны на Харьковщине под прикрытием бронетехники, и по состоянию на 13:00 атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. По словам президента Владимира Зеленского, РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине. С Волчанского и Липецкого направлений эвакуируют местных жителей.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, оборона, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 23:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Генштабе ВСУ сообщили о текущей ситуации на фронте в Харьковской области.".