«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине

В Министерстве обороны Украины сообщили о текущей ситуации в Харьковской области.

«Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огненное давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники», — говорится в сообщении.

Там добавили, что по состоянию на данный момент эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности.

«Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага», – отметили в Минобороны.