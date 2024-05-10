“Тривають бої” – Міноборони про ситуацію на Харківщині
У Міністерстві оборони України повідомили про поточну ситуацію на Харківщині.
«Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки», – йдеться у повідомленні.
Там додали, що станом на зараз ці атаки відбиті, тривають бої різної інтенсивності.
«Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога», – зазначили в Міноборони.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві оборони України повідомили про поточну ситуацію на Харківщині.".