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Енергетики підготували новий графік вимкнень світла на Харківщині

Суспільство 12:05   18.10.2024
Вікторія Яковенко
Енергетики підготували новий графік вимкнень світла на Харківщині

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 19 по 25 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Енергетики зазначили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік. Однак його можуть увести у разі необхідності за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

новый график света на Харьковщине 19-25 октября
Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 19 по 25 жовтня опублікували в АТ «Харківобленерго».".