Live
  • Пт 18.10.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли

Суспільство 09:58   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли Фото: ХМР

Під час виступу на виставці “FUTURE FORCES FORUM” у Празі мер Ігор Терехов пояснив, чому необхідно відновлювати будинки в Харкові, попри “прильоти”.

Хоча загроза повторних обстрілів та руйнувань все ще висока, у Харкові необхідно відновлювати постраждалі будинки, зазначив Терехов. За його словами, це позитивно позначатиметься на емоційному стані городян.

«Нам потрібно відновлювати все, що зруйнував агресор, вже зараз, і не треба нічого чекати. Адже це демонструє ставлення міста та країни до своїх громадян. Люди відчувають турботу, а не покинутість сам на сам з викликами війни», – сказав Терехов.

Читайте також: На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли у мерії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
18.10.2024, 11:10
ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ
ЗСУ на Бєлгородщині – Коваленко прокоментував український наступ
18.10.2024, 10:42
Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли
Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли
18.10.2024, 09:58
Новини Харкова – головне за 18.10: нічний обстріл Харківщини, пожежі, бої
Новини Харкова – головне за 18.10: нічний обстріл Харківщини, пожежі, бої
18.10.2024, 10:49
“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
“Бачимо погіршення у Курилівській громаді”: Канашевич про Куп’янщину
18.10.2024, 09:34
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
80% бізнесу Харківщини зосереджено в Харкові та передмісті – ХОВА
18.10.2024, 09:48

Новини за темою:

19:00
На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли в мерії
13:21
Харків – порушений мурашник: Жадан про аналогію з 1919-м, шанс і любов
12:14
Ще три будинки відновлюватимуть у Харкові, по двох роботи подорожчали – ХАЦ
17:29
Прозоре і підзвітне відновлення: презентація екосистеми DREAM на Харківщині
20:05
Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова

Ви читали новину: «Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 09:58;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час виступу на виставці “FUTURE FORCES FORUM” у Празі мер Ігор Терехов пояснив, чому необхідно відновлювати будинки в Харкові, попри “прильоти”.".