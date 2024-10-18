Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли
Фото: ХМР
Під час виступу на виставці “FUTURE FORCES FORUM” у Празі мер Ігор Терехов пояснив, чому необхідно відновлювати будинки в Харкові, попри “прильоти”.
Хоча загроза повторних обстрілів та руйнувань все ще висока, у Харкові необхідно відновлювати постраждалі будинки, зазначив Терехов. За його словами, це позитивно позначатиметься на емоційному стані городян.
«Нам потрібно відновлювати все, що зруйнував агресор, вже зараз, і не треба нічого чекати. Адже це демонструє ставлення міста та країни до своїх громадян. Люди відчувають турботу, а не покинутість сам на сам з викликами війни», – сказав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 09:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час виступу на виставці “FUTURE FORCES FORUM” у Празі мер Ігор Терехов пояснив, чому необхідно відновлювати будинки в Харкові, попри “прильоти”.".