Терехов пояснив, для чого потрібно відбудовувати будинки, попри обстріли

Під час виступу на виставці “FUTURE FORCES FORUM” у Празі мер Ігор Терехов пояснив, чому необхідно відновлювати будинки в Харкові, попри “прильоти”.

Хоча загроза повторних обстрілів та руйнувань все ще висока, у Харкові необхідно відновлювати постраждалі будинки, зазначив Терехов. За його словами, це позитивно позначатиметься на емоційному стані городян.

«Нам потрібно відновлювати все, що зруйнував агресор, вже зараз, і не треба нічого чекати. Адже це демонструє ставлення міста та країни до своїх громадян. Люди відчувають турботу, а не покинутість сам на сам з викликами війни», – сказав Терехов.