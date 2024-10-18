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Терехов объяснил, зачем нужно отстраивать дома, несмотря на обстрелы

Общество 09:58   18.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Терехов объяснил, зачем нужно отстраивать дома, несмотря на обстрелы Фото: ХГС

Во время выступления на выставке «FUTURE FORCES FORUM» в Праге мэр Игорь Терехов объяснил, почему необходимо восстанавливать дома в Харькове, несмотря на «прилеты».

Хотя угроза повторных обстрелов и разрушений все еще высока, в Харькове необходимо восстанавливать пострадавшие дома, отметил Терехов. По его словам, это будет позитивно сказываться на эмоциональном состоянии горожан.

«Нам нужно восстанавливать все, что разрушил агрессор уже сейчас, и не надо ничего ждать. Ведь это демонстрирует отношение города и страны к своим гражданам. Люди чувствуют заботу, а не брошенность один на один с вызовами войны», – сказал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 09:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время выступления на выставке «FUTURE FORCES FORUM» в Праге мэр Игорь Терехов объяснил, почему необходимо восстанавливать дома в Харькове, несмотря на «прилеты».".