Терехов объяснил, зачем нужно отстраивать дома, несмотря на обстрелы
Фото: ХГС
Во время выступления на выставке «FUTURE FORCES FORUM» в Праге мэр Игорь Терехов объяснил, почему необходимо восстанавливать дома в Харькове, несмотря на «прилеты».
Хотя угроза повторных обстрелов и разрушений все еще высока, в Харькове необходимо восстанавливать пострадавшие дома, отметил Терехов. По его словам, это будет позитивно сказываться на эмоциональном состоянии горожан.
«Нам нужно восстанавливать все, что разрушил агрессор уже сейчас, и не надо ничего ждать. Ведь это демонстрирует отношение города и страны к своим гражданам. Люди чувствуют заботу, а не брошенность один на один с вызовами войны», – сказал Терехов.
Читайте также: На каком этапе восстановление дома на Куликовском спуске, рассказали в мэрии
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мэр, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов объяснил, зачем нужно отстраивать дома, несмотря на обстрелы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 09:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время выступления на выставке «FUTURE FORCES FORUM» в Праге мэр Игорь Терехов объяснил, почему необходимо восстанавливать дома в Харькове, несмотря на «прилеты».".