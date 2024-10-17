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На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли в мерії

Суспільство 19:00   17.10.2024
Олена Нагорна
На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли в мерії Фото: Харківська міськрада

Триває капітальний ремонт будинку на Куликівському узвозі у Харкові, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

У будівлі вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені фасад та покрівля, а також вибиті вікна у квартирах та місцях загального користування, інформує пресслужба міськради.


Фото: Харківська міськрада

Фахівці вже демонтували пошкоджений шифер і кроквяну систему. Зараз там встановлюють сміттєскидач для утилізації будівельного сміття та відновлюють дах загальною площею близько 800 квадратних метрів.


Фото: Харківська міськрада

Триває монтаж нової кроквяної системи з деревʼяних балок, відновлення парапетів. Наступний етап – ремонт фасаду та заміна пошкоджених вікон на нові металопластикові“, – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.


Фото: Харківська міськрада


Фото: Харківська міськрада

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває капітальний ремонт будинку на Куликівському узвозі у Харкові, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.".