На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли в мерії
Триває капітальний ремонт будинку на Куликівському узвозі у Харкові, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.
У будівлі вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені фасад та покрівля, а також вибиті вікна у квартирах та місцях загального користування, інформує пресслужба міськради.
Фото: Харківська міськрада
Фахівці вже демонтували пошкоджений шифер і кроквяну систему. Зараз там встановлюють сміттєскидач для утилізації будівельного сміття та відновлюють дах загальною площею близько 800 квадратних метрів.
Фото: Харківська міськрада
“Триває монтаж нової кроквяної системи з деревʼяних балок, відновлення парапетів. Наступний етап – ремонт фасаду та заміна пошкоджених вікон на нові металопластикові“, – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відновлення, дім, ремонт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває капітальний ремонт будинку на Куликівському узвозі у Харкові, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.".