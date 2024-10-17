На якому етапі відновлення будинку на Куликівському узвозі, розповіли в мерії

Триває капітальний ремонт будинку на Куликівському узвозі у Харкові, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

У будівлі вибуховою хвилею та уламками були пошкоджені фасад та покрівля, а також вибиті вікна у квартирах та місцях загального користування, інформує пресслужба міськради.



Фото: Харківська міськрада

Фахівці вже демонтували пошкоджений шифер і кроквяну систему. Зараз там встановлюють сміттєскидач для утилізації будівельного сміття та відновлюють дах загальною площею близько 800 квадратних метрів.



Фото: Харківська міськрада

“Триває монтаж нової кроквяної системи з деревʼяних балок, відновлення парапетів. Наступний етап – ремонт фасаду та заміна пошкоджених вікон на нові металопластикові“, – розповів директор департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.



Фото: Харківська міськрада



Фото: Харківська міськрада