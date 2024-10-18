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Энергетики подготовили новый график отключений света на Харьковщине

Общество 12:05   18.10.2024
Виктория Яковенко
Энергетики подготовили новый график отключений света на Харьковщине cek.dp.ua

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 19 по 25 октября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме сейчас Украины стабильная, что дает возможность не применять график. Однако его могут ввести при необходимости по распоряжению НЭК «Укрэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

новый график света на Харьковщине 19-25 октября
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 19 по 25 октября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".