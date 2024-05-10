На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова
Авторы аналитического проекта «DeepState» обозначили как серую зону район населенных пунктов Стрелечья и Пыльная в приграничье Харьковской области.
«Противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья-Красное-Пыльная-Борисовка. Также предпринимаются попытки захода врага в населенные пункты Гатище-Плетеневка. Основными силами кац@пов для захода сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники. Далее вышеуказанных населенных пунктов двигаться не решаются, возможно, ожидается задействование основных сил», — проинформировали в telegram-канале «DeepState».
Авторы аналитического проекта подчеркнули, что имеющихся у россиян ресурсов не достаточно для глубокого продвижения. Происходящее пока больше похоже на дестабилизацию в приграничных районах. Однако не известно, сколько основных сил враг готов задействовать для маневра.
Следом «DeepState» проинформировал об уничтожении в этом же районе трех единиц российской техники — к северу от населенных пунктов Мороховец и Олейниково.
Читайте также: Ситуация на Харьковщине: о наступлении могут быть «панические вбросы»
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что у границы на Харьковщине «продолжаются бои разной интенсивности». В ведомстве подтвердили попытку противника прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники и сообщили, что атаки отбили. В сообщении Минобороны упомянуто только Волчанское направление, информации о боях в районе Пыльной нет. Попытку прорыва границы на Харьковщине подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что ВСУ «уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра».
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, граница, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы аналитического проекта «DeepState» обозначили как серую зону район населенных пунктов Стрелечья и Пыльная в приграничье Харьковской области".