На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова

Авторы аналитического проекта «DeepState» обозначили как серую зону район населенных пунктов Стрелечья и Пыльная в приграничье Харьковской области.

«Противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья-Красное-Пыльная-Борисовка. Также предпринимаются попытки захода врага в населенные пункты Гатище-Плетеневка. Основными силами кац@пов для захода сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники. Далее вышеуказанных населенных пунктов двигаться не решаются, возможно, ожидается задействование основных сил», — проинформировали в telegram-канале «DeepState».

Авторы аналитического проекта подчеркнули, что имеющихся у россиян ресурсов не достаточно для глубокого продвижения. Происходящее пока больше похоже на дестабилизацию в приграничных районах. Однако не известно, сколько основных сил враг готов задействовать для маневра.

Следом «DeepState» проинформировал об уничтожении в этом же районе трех единиц российской техники — к северу от населенных пунктов Мороховец и Олейниково.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что у границы на Харьковщине «продолжаются бои разной интенсивности». В ведомстве подтвердили попытку противника прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники и сообщили, что атаки отбили. В сообщении Минобороны упомянуто только Волчанское направление, информации о боях в районе Пыльной нет. Попытку прорыва границы на Харьковщине подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что ВСУ «уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра».