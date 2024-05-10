На мапі DeepState з’явилася сіра зона біля кордону на північ від Харкова
Автори аналітичного проєкту “DeepState” позначили як сіру зону район населених пунктів Стрілеча та Пильна в прикордонні Харківської області.
“Противник пробує заходити та закріплятися в ряді населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також здійснюються спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка. Основними силами кацапів для заходу наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вищевказаних населених пунктів рухатися не наважуються, можливо, очікується залучення основних сил”, – поінформували в телеграм-каналі “DeepState”.
Автори аналітичного проєкту підкреслили, що наявних у росіян ресурсів замало для глибокого просування. Те, що відбувається, поки більше схоже на дестабілізацію в прикордонних районах. Однак не відомо, скільки основних сил ворог готовий залучити для маневру.
Слідом “DeepState” поінформував про знищення в цьому ж районі трьох одиниць російської техніки – на північ від населених пунктів Мороховець та Олійникове.
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Нагадаємо, раніше в Міноборони України повідомили, що біля кордону на Харківщині “тривають бої різної інтенсивності”. У відомстві підтвердили спробу противника прорвати лінію оборони під прикриттям бронетехніки та заявили, що атаки відбили. У повідомленні Міноборони згадано лише Вовчанський напрямок, інформації про бої в районі Пильної немає. Спробу прориву кордону на Харківщині підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що ЗСУ “впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: DeepState, граница, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори аналітичного проєкту “DeepState” позначили як сіру зону район населених пунктів Стрілеча та Пильна в прикордонні Харківської області".