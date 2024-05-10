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Ситуация на Харьковщине: о наступлении могут быть «панические вбросы»

Общество 11:33   10.05.2024
Оксана Горун
Ситуация на Харьковщине: о наступлении могут быть «панические вбросы»

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендует доверять только официальным и проверенным источникам относительно происходящего на Харьковщине.

«Осторожно! Враг может делать панические вбросы по поводу наступления на Харьковщине. Еще раз напоминаем: доверяйте только официальным и проверенным источникам», — сказано в сообщении Центра.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет.

Читайте также: «Эти действия предсказуемы» — СНБО о ситуации на границе Харьковщины

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендует доверять только официальным и проверенным источникам относительно происходящего на Харьковщине".