Ситуация на Харьковщине: о наступлении могут быть «панические вбросы»
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендует доверять только официальным и проверенным источникам относительно происходящего на Харьковщине.
«Осторожно! Враг может делать панические вбросы по поводу наступления на Харьковщине. Еще раз напоминаем: доверяйте только официальным и проверенным источникам», — сказано в сообщении Центра.
Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: вбросы, дезинформация, наступ, наступление, новости Харькова, Центр стратегических коммуникаций;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендует доверять только официальным и проверенным источникам относительно происходящего на Харьковщине".