Ситуация на Харьковщине: о наступлении могут быть «панические вбросы»

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рекомендует доверять только официальным и проверенным источникам относительно происходящего на Харьковщине.

«Осторожно! Враг может делать панические вбросы по поводу наступления на Харьковщине. Еще раз напоминаем: доверяйте только официальным и проверенным источникам», — сказано в сообщении Центра.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». В то же время никаких официальных сообщений от Генштаба ВСУ или ХОВА о происходящем нет.