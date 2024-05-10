Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео)

Общество 17:00   10.05.2024
Виктория Яковенко
Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что сейчас проходит эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов региона, пострадавших от вражеских обстрелов.

«Полиция в Липцах проводит эвакуацию местного населения от вражеских обстрелов. Находимся на месте, помогаем людям. Если нужна помощь, обращайтесь на линию «102»», — отметили правоохранители.

Кроме того, полиция и волонтеры вывозят людей из города Волчанск.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на 16:00 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 — из Харьковского, 4 — из Богодуховского и 29 человек эвакуированы волонтерами.

01

02

03

04

05

06
Фото, видео: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: «Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
10.05.2024, 18:02
«Ситуация опасна на будущее» — Бутусов о наступлении РФ к северу от Харькова
«Ситуация опасна на будущее» — Бутусов о наступлении РФ к северу от Харькова
10.05.2024, 17:33
Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео)
Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео)
10.05.2024, 17:00
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
10.05.2024, 17:56
Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго
Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго
10.05.2024, 16:27
«Похоже на имитацию наступления»: новые данные СНБО о ситуации на Харьковщине
«Похоже на имитацию наступления»: новые данные СНБО о ситуации на Харьковщине
10.05.2024, 16:00

Новости по теме:

20:21
Чем накануне били по школьному стадиону в Харькове, еще выясняют — Тимошко
19:06
В полиции рассказали, были ли провокации 8 и 9 мая в Харькове и области
15:56
Подросток-хакер сломал медицинскую систему и шантажировал пациентов
15:16
Блогера, восхвалявшего СССР, поймали в Харькове: что нашли у него дома (фото)
22:06
Требовал деньги и применял силу: харьковчанин регулярно издевался над бабушкой

Вы читали новость: «Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что сейчас проходит эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов региона, пострадавших от вражеских обстрелов.".