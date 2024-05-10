Эвакуация с приграничья Харьковщины: кадры из Липцев и Волчанска (фото, видео)
Фото: ГУНП в Харьковской области
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что сейчас проходит эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов региона, пострадавших от вражеских обстрелов.
«Полиция в Липцах проводит эвакуацию местного населения от вражеских обстрелов. Находимся на месте, помогаем людям. Если нужна помощь, обращайтесь на линию «102»», — отметили правоохранители.
Кроме того, полиция и волонтеры вывозят людей из города Волчанск.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, по состоянию на 16:00 449 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 25 — из Харьковского, 4 — из Богодуховского и 29 человек эвакуированы волонтерами.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, приграничье, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщают, что сейчас проходит эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов региона, пострадавших от вражеских обстрелов.".