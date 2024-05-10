«Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация

В городе Волчанск на Харьковщине начали эвакуацию жителей, армия РФ массированно обстреливает населенный пункт с 03:00 10 мая, сообщил начальник Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили в комментарии «Громадське Радіо».

«Сейчас мы эвакуируем по желанию население. Основная масса, люди уезжают на свои автомобили. Сейчас мы организуем вместе с гуманитарным центром вывоз людей тех, кто не имеет возможности сами уехать. Сейчас мы вывозим вместе с полицией, волонтерами из Волчанска и ближайших населённых пунктов, которые сейчас под массированным обстрелом. Сейчас массированный обстрел города местные говорят, что такого еще не слышали и не видели», — сказал Гамбарашвили.

Он также отметил, что с 03:00 по городу россияне избивают КАБами, артилерией и РСЗО.

«На вчерашний день население города Волчанск было около 3 тысяч. Разрушений очень много, по поводу погибших и раненых информация не поступала», — добавил Гамбарашвили.

Глава ХОВА Олег Синегубов обратился к жителям Волчанского и Липецкого направлений. Он отметил, что на северном направлении последние сутки продолжаются усиленные вражеские обстрелы по разному виду вооружения. Поэтому Синегубов напомнил о «горячей линии» по вопросам эвакуации.

«Обращайтесь за этим номером телефона – 0-800-33-92-91. Вас проконсультируют и обеспечат сопровождение на всех этапах. В Харьковской области еще с 2022 года разработаны маршруты эвакуации, а также налажена система выдачи гуманитарной помощи, временного расселения и т.д.», — отметил глава ХОВА.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу.