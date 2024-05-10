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«Місцеві кажуть, що такого ще не чули»: у Вовчанську почалась евакуація

Суспільство 13:46   10.05.2024
Вікторія Яковенко
«Місцеві кажуть, що такого ще не чули»: у Вовчанську почалась евакуація

У місті Вовчанськ на Харківщині почали евакуацію жителів, армія РФ масовано обстрілює населений пункт з 03:00 10 травня, повідомив начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в коментарі «Громадське Радіо».

«Зараз ми евакуюємо за бажанням населення. Основна маса, люди виїжджають на свої автівках. Але зараз ми організовуємо разом з гуманітарним центром вивіз людей тих, які не мають змоги самі виїхати. Зараз ми вивозимо разом з поліцією, волонтерами з Вовчанська і найближчих населених пунктів, які зараз під масованим обстрілом. Зараз масований обстріл міста, місцеві кажуть, що такого ще не чули і не бачили», – сказав Гамбарашвілі.

Він також зазначив, що з 03:00 по місту росіяни б’ють КАБами, артирерією і РСЗВ.

«На вчорашній день населення міста Вовчанськ було десь 3 тисячі. Руйнувань дуже багато, щодо загиблих і поранених інформація не надходила», – додав Гамбарашвілі.

Голова ХОВА Олег Синєгубов звернувся до жителів Вовчанського та Липецького напрямків. Він зазначив, що на північному напрямку останню добу тривають посилені ворожі обстріли з різного виду озброєння. Тож нагадав про «гарячу лінію» з питань евакуації.

«Звертайтесь за цим номером телефону – 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах. На Харківщині ще з 2022 року розроблені маршрути евакуації, а також налагоджена система видачі гуманітарної допомоги, тимчасового розселення тощо», – зазначив голова ХОВА.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Читайте також: “Тривають бої” – Міноборони про ситуацію на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ на Харківщині почали евакуацію жителів, армія РФ масовано обстрілює населений пункт з 03:00 10 травня, повідомив начальник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі в коментарі «Громадське Радіо».".