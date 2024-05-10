Евакуація з прикордоння Харківщини: кадри з Липців і Вовчанська (відео)

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що наразі проходить евакуація жителів з прикордонних населених пунктів регіону, які потерпають від ворожих обстрілів.

«Поліція у Липцях проводить евакуацію місцевого населення від ворожих обстрілів. Знаходимось на місці, допомагаємо людям. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на лінію «102»», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, поліція та волонтери вивозять людей з міста Вовчанськ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на 16:00 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 – з Харківського, 4 – з Богодухівського та 29 людей евакуйовані волонтерами.