Евакуація з прикордоння Харківщини: кадри з Липців і Вовчанська (відео)
Фото: ГУНП в Харківській області
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що наразі проходить евакуація жителів з прикордонних населених пунктів регіону, які потерпають від ворожих обстрілів.
«Поліція у Липцях проводить евакуацію місцевого населення від ворожих обстрілів. Знаходимось на місці, допомагаємо людям. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на лінію «102»», – зазначили правоохоронці.
Крім цього, поліція та волонтери вивозять людей з міста Вовчанськ.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на 16:00 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 – з Харківського, 4 – з Богодухівського та 29 людей евакуйовані волонтерами.
Читайте також: «Місцеві кажуть, що такого ще не чули»: у Вовчанську почалась евакуація
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, поліція, приграничье, сінєгубов, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Евакуація з прикордоння Харківщини: кадри з Липців і Вовчанська (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що наразі проходить евакуація жителів з прикордонних населених пунктів регіону, які потерпають від ворожих обстрілів.".