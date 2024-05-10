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Евакуація з прикордоння Харківщини: кадри з Липців і Вовчанська (відео)

Суспільство 17:00   10.05.2024
Вікторія Яковенко
Евакуація з прикордоння Харківщини: кадри з Липців і Вовчанська (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що наразі проходить евакуація жителів з прикордонних населених пунктів регіону, які потерпають від ворожих обстрілів.

«Поліція у Липцях проводить евакуацію місцевого населення від ворожих обстрілів. Знаходимось на місці, допомагаємо людям. Якщо потрібна допомога, звертайтесь на лінію «102»», – зазначили правоохоронці.

Крім цього, поліція та волонтери вивозять людей з міста Вовчанськ.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, станом на 16:00 449 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 25 – з Харківського, 4 – з Богодухівського та 29 людей евакуйовані волонтерами.

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Фото, відео: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляють, що наразі проходить евакуація жителів з прикордонних населених пунктів регіону, які потерпають від ворожих обстрілів.".