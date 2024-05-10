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РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский

Происшествия 14:46   10.05.2024
Виктория Яковенко
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский

По состоянию на 07:00 — 08:00 10 мая наступление российских войск на Харьковском направлении удалось остановить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Думаю, что все заявления абсолютно честны и справедливы. Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силу на этом направлении – это факт, но наши военные, военное командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. По состоянию на 7-8 утра произошло жестокое артиллерийское сражение. К тому времени наступление россиян удалось остановить», — отметил Зеленский.

Ранее командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что по направлению Волчанска ночью россияне проводили мощную артподготовку, а ДРГ пытались «прощупать» пограничную линию. Жители Чугуевского района Харьковщины ночью писали в соцсетях о том, что «на границе шумно». Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешны попытки ДРГ прорвать границу. В Министерстве обороны Украины около 13:00 отметили, что на тот момент эти атаки отбиты, продолжаются бои разной интенсивности.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 07:00 — 08:00 10 мая наступление российских войск на Харьковском направлении удалось остановить, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.".