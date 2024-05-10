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РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині – Зеленський

Події 14:46   10.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківщині – Зеленський

Станом на 07:00 – 08:00 10 травня, наступ російських військ на Харківському напрямку вдалося зупинити, повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

«Думаю, що всі заяви абсолютно чесні і справедливі. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще силу на цьому напрямку це факт, але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога.. Станом на 7-8 ранку відбувся жорстокий артилерійський бій. На той час наступ росіян вдалося зупинити», – зазначив Зеленський.

Раніше командир відділення 24 ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов, позивний “Осман” повідомив, що в напрямку Вовчанська вночі росіяни проводили потужну артпідготовку, а ДРГ намагалися “промацати” прикордонну лінію. Мешканці Чугуївського району Харківщини вночі писали в соцмережах про те, що “на кордоні шумно”. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон. У Міністерстві оборони України близько 13:00 зазначили, що на той момент ці атаки відбиті, продовжуються бої різної інтенсивності.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 07:00 – 08:00 10 травня, наступ російських військ на Харківському напрямку вдалося зупинити, повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.".