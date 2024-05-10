Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура

Происшествия 20:20   10.05.2024
Елена Нагорная
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура

Три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате ударов российских военных по Харьковскому и Чугуевскому районам 10 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным ведомства, около 12:50 оккупанты из артиллерии обстреляли село Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения и хозяйственные постройки.

В течение суток враг не прекращал обстреливать Волчанск из различного вида вооружения. Получили ранения трое гражданских мужчин и женщина 63 лет. Также по состоянию на сейчас известно об еще двоих погибших — мужчине и женщине.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 10:00 в результате обстрела Волчанска были травмированы двое гражданских, в 12:50 в Черкасских Тишках Харьковского района погиб 55-летний мужчина, в 13:22 в Волчанске была ранена 60-летняя женщина, один мужчина погиб и еще двое получили травмы.

Читайте также: Обстрелы Дергачей и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
10.05.2024, 20:27
Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы
Жорин и Доник охарактеризовали события на Харьковщине и обозначили перспективы
10.05.2024, 20:57
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
10.05.2024, 17:56
Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба
Где на Харьковщине враг атаковал в течение суток — официальные данные Генштаба
10.05.2024, 19:53
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура
До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура
10.05.2024, 20:20
Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского
Обсудили оборону, усиление позиций на Харьковщине: Зеленский заслушал Сырского
10.05.2024, 21:20

Новости по теме:

13:46
«Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация
13:25
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
09:42
Ночью ДРГ пытались «прощупать» границу на Харьковщине — воин 24 ОШБ «Айдар»
12:16
Тело погибшего достали из-под завалов на Харьковщине — ГСЧС
09:50
Двое погибших и трое раненых: Синегубов рассказал о местах «прилетов» накануне

Вы читали новость: «До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате ударов российских военных по Харьковскому и Чугуевскому районам 10 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".