До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура
Три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате ударов российских военных по Харьковскому и Чугуевскому районам 10 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По данным ведомства, около 12:50 оккупанты из артиллерии обстреляли село Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения и хозяйственные постройки.
В течение суток враг не прекращал обстреливать Волчанск из различного вида вооружения. Получили ранения трое гражданских мужчин и женщина 63 лет. Также по состоянию на сейчас известно об еще двоих погибших — мужчине и женщине.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 10:00 в результате обстрела Волчанска были травмированы двое гражданских, в 12:50 в Черкасских Тишках Харьковского района погиб 55-летний мужчина, в 13:22 в Волчанске была ранена 60-летняя женщина, один мужчина погиб и еще двое получили травмы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрелы, прокуратура, Харьков, Черкасские Тишки;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате ударов российских военных по Харьковскому и Чугуевскому районам 10 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".