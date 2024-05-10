До трех возросло количество погибших от обстрелов Харьковщины — прокуратура

Три человека погибли и еще четверо получили ранения в результате ударов российских военных по Харьковскому и Чугуевскому районам 10 мая, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По данным ведомства, около 12:50 оккупанты из артиллерии обстреляли село Черкасские Тишки Харьковского района. Погиб 55-летний мужчина. Повреждения получили частные домовладения и хозяйственные постройки.

В течение суток враг не прекращал обстреливать Волчанск из различного вида вооружения. Получили ранения трое гражданских мужчин и женщина 63 лет. Также по состоянию на сейчас известно об еще двоих погибших — мужчине и женщине.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что около 10:00 в результате обстрела Волчанска были травмированы двое гражданских, в 12:50 в Черкасских Тишках Харьковского района погиб 55-летний мужчина, в 13:22 в Волчанске была ранена 60-летняя женщина, один мужчина погиб и еще двое получили травмы.