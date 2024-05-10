РФ атакует приграничье Харьковщины: есть погибшие и раненые — Синегубов

Начальник ХОВА Синегубов сообщил о трагических последствиях массированных обстрелов приграничных громад Харьковщины.

«Около 10 утра враг обстрелял г. Волчанск, в результате чего травмированы два гражданских человека. В 12:50 в результате обстрела с. Черкасские Тишки Харьковского района погиб 55-летний гражданский мужчина. 13:22, Волчанск. Оккупант нанес удар по частному дому — ранена 60-летняя женщина. В то же время в результате вражеского обстрела частного домовладения погиб гражданский мужчина, еще двое получили травмы — один из них под завалами дома», — проинформировал Синегубов.

Также утром, в 9:45 под обстрелом было село Бугаевка в Волчанской громаде. Там поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что у границы на Харьковщине «продолжаются бои разной интенсивности». В ведомстве подтвердили попытку противника прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники и заявили, что атаки отбили. Попытку прорыва границы на Харьковщине подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что ВСУ «уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра».

Читайте также: На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова