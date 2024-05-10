РФ атакує прикордоння Харківщини: є загиблі та поранені – Синєгубов
Начальник ХОВА Синєгубов повідомив про трагічні наслідки масованого обстрілу прикордонних громад Харківщини.
“Близько 10-ї ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано дві цивільні людини. О 12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік. 13:22, Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку“, — поінформував Синєгубов.
Також вранці о 9:45 під обстрілом було село Бугаївка у Вовчанській громаді. Там пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
Раніше в Міноборони України повідомили, що біля кордону на Харківщині “тривають бої різної інтенсивності”. У відомстві підтвердили спробу противника прорвати лінію оборони під прикриттям бронетехніки та заявили, що атаки відбили. Спробу прориву кордону на Харківщині підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він наголосив, що ЗСУ “впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра”. Він наголосив, що ЗСУ “впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра”.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Синєгубов повідомив про трагічні наслідки масованого обстрілу прикордонних громад Харківщини".