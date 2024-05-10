Обстрелы Дергачей и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)
Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночной обстрел Дергачей обошелся без пострадавших, в Липцах осколочное ранение получила 62-летняя женщина.
«По данным следствия, 10 мая около 3:20 российская армия обстреляла г. Дергачи. Повреждены, по меньшей мере, 25 зданий и сооружений, а также более 30 торговых павильонов. Без пострадавших. Ориентировочно в то же время враг также ударил по с. Липцы. Получила осколочное ранение 62-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следователи документируют военные преступления россиян.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, липцы, новости Харькова, обстрелы, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночной обстрел Дергачей обошелся без пострадавших, в Липцах осколочное ранение получила 62-летняя женщина".