Обстрелы Дергачей и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночной обстрел Дергачей обошелся без пострадавших, в Липцах осколочное ранение получила 62-летняя женщина.

«По данным следствия, 10 мая около 3:20 российская армия обстреляла г. Дергачи. Повреждены, по меньшей мере, 25 зданий и сооружений, а также более 30 торговых павильонов. Без пострадавших. Ориентировочно в то же время враг также ударил по с. Липцы. Получила осколочное ранение 62-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следователи документируют военные преступления россиян.