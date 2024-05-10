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Обстрелы Дергачей и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 12:01   10.05.2024
Оксана Горун
Обстрелы Дергачей и Липцев: прокуратура показала последствия (фото)

Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночной обстрел Дергачей обошелся без пострадавших, в Липцах осколочное ранение получила 62-летняя женщина.

«По данным следствия, 10 мая около 3:20 российская армия обстреляла г. Дергачи. Повреждены, по меньшей мере, 25 зданий и сооружений, а также более 30 торговых павильонов. Без пострадавших. Ориентировочно в то же время враг также ударил по с. Липцы. Получила осколочное ранение 62-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Досудебные расследования начали по фактам нарушения законов и обычаев войны. Следователи документируют военные преступления россиян.

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Обстрелы Дергачей и Липцев 10 мая 2024 2

Обстрелы Дергачей и Липцев 10 мая 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что ночной обстрел Дергачей обошелся без пострадавших, в Липцах осколочное ранение получила 62-летняя женщина".