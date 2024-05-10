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Обстріли Дергачів і Липців: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 12:01   10.05.2024
Оксана Горун
Обстріли Дергачів і Липців: прокуратура показала наслідки (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що нічний обстріл Дергачів обійшовся без постраждалих, у Липцях осколкове поранення отримала 62-річна жінка.

За даними слідства, 10 травня приблизно о 3:20 російська армія обстріляла м. Дергачі. Пошкоджено щонайменше 25 будівель та споруд, а також понад 30 торговельних павільйонів. Без постраждалих. Орієнтовно у той самий час ворог також вдарив по с. Липці. Отримала уламкове поранення 62-річна жінка, її ушпиталено до лікарні. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни. Слідчі документують воєнні злочини росіян.

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Обстріли Дергачів та Липців 10 травня 2024 2

Обстріли Дергачів та Липців 10 травня 2024

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що нічний обстріл Дергачів обійшовся без постраждалих, у Липцях осколкове поранення отримала 62-річна жінка".