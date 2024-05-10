Обстріли Дергачів і Липців: прокуратура показала наслідки (фото)

Харківська обласна прокуратура повідомила, що нічний обстріл Дергачів обійшовся без постраждалих, у Липцях осколкове поранення отримала 62-річна жінка.

“За даними слідства, 10 травня приблизно о 3:20 російська армія обстріляла м. Дергачі. Пошкоджено щонайменше 25 будівель та споруд, а також понад 30 торговельних павільйонів. Без постраждалих. Орієнтовно у той самий час ворог також вдарив по с. Липці. Отримала уламкове поранення 62-річна жінка, її ушпиталено до лікарні. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Досудові розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни. Слідчі документують воєнні злочини росіян.