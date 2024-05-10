До трьох зросла кількість загиблих від обстрілів Харківщини – прокуратура

Троє людей загинули й ще четверо отримали поранення внаслідок ударів російських військових по Харківському та Чугуївському районах 10 травня, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За даними відомства, близько 12:50 окупанти з артилерії обстріляли село Черкаські Тишки Харківського району. Загинув 55-річний чоловік. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння та господарчі будівлі.

Протягом доби ворог не припиняв обстрілювати Вовчанськ з різного виду озброєння. Отримали поранення троє цивільних чоловіків та жінка 63 років. Також станом на зараз відомо про ще двох загиблих — чоловіка та жінку.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що близько 10:00 внаслідок обстрілу Вовчанська було травмовано двох цивільних, о 12:50 у Черкаських Тишках Харківського району загинув 55-річний чоловік, о 13:22 у Вовчанську було поранено 60-річну жінку, один чоловік загинув та ще двоє отримали травми.