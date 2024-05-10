Бои на границе Харьковщины продолжаются, РФ хочет создать буферную зону — СМИ
Фото: Генштаб ВСУ
Источники в Силах обороны подтвердили «Суспільне. Харків», что начавшиеся с 05:00 бои на границе Харьковщины продолжаются и сейчас.
Сообщается, что ВСУ и приграничные отряды Украины держат оборону. По данным источников, РФ намерена создать десятикилометровую буферную зону на пограничные.
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Источники в Силах обороны подтвердили «Суспільне. Харків», что начавшиеся с 05:00 бои на границе Харьковщины продолжаются и сейчас.".