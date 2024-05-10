Бои на границе Харьковщины продолжаются, РФ хочет создать буферную зону — СМИ

Источники в Силах обороны подтвердили «Суспільне. Харків», что начавшиеся с 05:00 бои на границе Харьковщины продолжаются и сейчас.

Сообщается, что ВСУ и приграничные отряды Украины держат оборону. По данным источников, РФ намерена создать десятикилометровую буферную зону на пограничные.