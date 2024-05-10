Live
  • Пт 10.05.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 39.55
  • EUR 42.43

Бои на границе Харьковщины продолжаются, РФ хочет создать буферную зону — СМИ

Происшествия 14:25   10.05.2024
Виктория Яковенко
Бои на границе Харьковщины продолжаются, РФ хочет создать буферную зону — СМИ Фото: Генштаб ВСУ

Источники в Силах обороны подтвердили «Суспільне. Харків», что начавшиеся с 05:00 бои на границе Харьковщины продолжаются и сейчас.

Сообщается, что ВСУ и приграничные отряды Украины держат оборону. По данным источников, РФ намерена создать десятикилометровую буферную зону на пограничные.

Читайте также: «Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
Главные новости Харькова 10 мая: идут бои, россияне пытались прорвать границу
10.05.2024, 15:04
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
10.05.2024, 13:25
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский
РФ начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковщине – Зеленский
10.05.2024, 14:46
«Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация
«Местные говорят, что такого еще не слышали»: в Волчанске началась эвакуация
10.05.2024, 13:46
На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова
На карте DeepState появилась серая зона у границы на севере от Харькова
10.05.2024, 14:24
В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
В Харькове «под землей» появятся операционные, вузы и заведения культуры — мэр
10.05.2024, 15:06

Новости по теме:

13:25
«Продолжаются бои» — Минобороны о ситуации на Харьковщине
20:59
Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
16:05
Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине
07:55
Зачем РФ Табаевка на Харьковщине и что там происходит — утренние данные ВСУ
20:31
Россияне несут большие потери — Фитьо о боях вблизи Табаевки на Харьковщине

Вы читали новость: «Бои на границе Харьковщины продолжаются, РФ хочет создать буферную зону — СМИ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 14:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Источники в Силах обороны подтвердили «Суспільне. Харків», что начавшиеся с 05:00 бои на границе Харьковщины продолжаются и сейчас.".