Бої на кордоні Харківщини тривають, РФ хоче створити буферну зону – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ
Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільне. Харків», що бої на кордоні Харківщини, які розпочалися з 05:00 тривають й наразі.
Повідомляється, що ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону. За даними джерел, РФ має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільне. Харків», що бої на кордоні Харківщини, які розпочалися з 05:00 тривають й наразі.".