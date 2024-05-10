Бої на кордоні Харківщини тривають, РФ хоче створити буферну зону – ЗМІ

Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільне. Харків», що бої на кордоні Харківщини, які розпочалися з 05:00 тривають й наразі.

Повідомляється, що ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону. За даними джерел, РФ має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.