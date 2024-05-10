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Бої на кордоні Харківщини тривають, РФ хоче створити буферну зону – ЗМІ

Події 14:25   10.05.2024
Вікторія Яковенко
Бої на кордоні Харківщини тривають, РФ хоче створити буферну зону – ЗМІ Фото: Генштаб ЗСУ

Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільне. Харків», що бої на кордоні Харківщини, які розпочалися з 05:00 тривають й наразі.

Повідомляється, що ЗСУ та прикордонні загони України тримають оборону. За даними джерел, РФ має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 14:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільне. Харків», що бої на кордоні Харківщини, які розпочалися з 05:00 тривають й наразі.".