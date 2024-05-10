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Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая

Общество 17:56   10.05.2024
Елена Нагорная
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая

Новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая опубликовало облэнерго.

Согласно графику, каждая из 12 групп, которые были определены ранее, будет оставаться без электричества минимум по три часа в сутки.

Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.

Узнать номер своей группы можно из файла.

Читайте также: Уже сегодня могут снять сетевые ограничения для Харькова – Укрэнерго

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 17:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая опубликовало облэнерго".