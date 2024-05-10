Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая
Новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая опубликовало облэнерго.
Согласно графику, каждая из 12 групп, которые были определены ранее, будет оставаться без электричества минимум по три часа в сутки.
Энергетики напоминают, что красным цветом выделены часы без света, желтым — часы, в которые электричество может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым обозначен период, в который свет будет — при условии стабильной ситуации в энергосистеме.
Узнать номер своей группы можно из файла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, график, облэнерго, отключения, світло, свет, Харьков, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 17:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график отключений света в Харькове и области на 11-15 мая опубликовало облэнерго".