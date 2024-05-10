Опубліковано новий графік вимкнень світла в Харкові та області на 11-15 травня

Новий графік відключень світла у Харкові та області на 11-15 травня опублікувало обленерго.

Згідно з графіком, кожна з 12 груп, які були визначені раніше, залишатиметься без електрики щонайменше по три години на добу.

Енергетики нагадують, що червоним кольором виділені години без світла, жовтим – години, в які електрика може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим позначено період, у який світло буде – за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Дізнатися номер своєї групи можна із файлу.