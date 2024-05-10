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Вже сьогодні можуть зняти для Харкова мережеві обмеження – Укренерго

Суспільство 16:27   10.05.2024
Вікторія Яковенко
Вже сьогодні можуть зняти для Харкова мережеві обмеження – Укренерго

Скасувати відключення світла за графіками для абонентів у Харкові планують найближчим часом, це може статися і сьогодні, 10 травня, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Очікується, що мережеві обмеження для міста Харкова, де під графіки підпадають і побутові споживачі, будуть зняті найближчим часом. Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться вже перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни», – сказав Кудрицький.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скасувати відключення світла за графіками для абонентів у Харкові планують найближчим часом, це може статися і сьогодні, 10 травня, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.".