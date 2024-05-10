Вже сьогодні можуть зняти для Харкова мережеві обмеження – Укренерго
Скасувати відключення світла за графіками для абонентів у Харкові планують найближчим часом, це може статися і сьогодні, 10 травня, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
«Очікується, що мережеві обмеження для міста Харкова, де під графіки підпадають і побутові споживачі, будуть зняті найближчим часом. Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться вже перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни», – сказав Кудрицький.
Читайте також: В Україні знеструмили підприємства, але можуть й доми та квартири: як уникнути
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: графики, Кудрицкий, ограничения, світло, укренерго, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вже сьогодні можуть зняти для Харкова мережеві обмеження – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 16:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скасувати відключення світла за графіками для абонентів у Харкові планують найближчим часом, це може статися і сьогодні, 10 травня, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.".