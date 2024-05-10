Вже сьогодні можуть зняти для Харкова мережеві обмеження – Укренерго

Скасувати відключення світла за графіками для абонентів у Харкові планують найближчим часом, це може статися і сьогодні, 10 травня, повідомив під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Очікується, що мережеві обмеження для міста Харкова, де під графіки підпадають і побутові споживачі, будуть зняті найближчим часом. Але, звичайно, завжди варто робити таку ремарку, що за умови відсутності нових атак. Тому думаю, що навіть і сьогодні нам вдасться вже перевести Харків в той режим, в якому працюють всі інші області нашої країни», – сказав Кудрицький.