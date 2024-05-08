В Україні знеструмили підприємства, але можуть й доми та квартири: як уникнути
З 18:00 до 23:00 обмежене енергопостачання промисловості та бізнесу, проте якщо ввечері споживання зростатиме, можуть додатково застосувати аварійні відключення побутових споживачів по всій Україні, повідомили в Укренерго.
Щоб уникнути знеструмлення, українців закликають економно споживати електрику з 18:00 до 23:00 – не вмикати потужні прилади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло у приміщеннях, де нікого немає.
Обсяг обмежень для промисловості та бізнесу розподілено рівномірно між усіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, спричинений масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергооб’єкти.
Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у ніч проти 8 травня в Україні отримали пошкодження об’єкти енергетики. У НЕК «Укренерго» повідомили про дефіцит електроенергії.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, електроенергія, світло, укренерго, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 18:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18:00 до 23:00 обмежене енергопостачання промисловості та бізнесу, проте якщо ввечері споживання зростатиме, можуть додатково застосувати аварійні відключення побутових споживачів по всій Україні".