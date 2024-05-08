В Україні знеструмили підприємства, але можуть й доми та квартири: як уникнути

З 18:00 до 23:00 обмежене енергопостачання промисловості та бізнесу, проте якщо ввечері споживання зростатиме, можуть додатково застосувати аварійні відключення побутових споживачів по всій Україні, повідомили в Укренерго.

Щоб уникнути знеструмлення, українців закликають економно споживати електрику з 18:00 до 23:00 – не вмикати потужні прилади одночасно, перенести прання на ніч, вимикати світло у приміщеннях, де нікого немає.

Обсяг обмежень для промисловості та бізнесу розподілено рівномірно між усіма регіонами. Причина обмежень – дефіцит електроенергії, спричинений масованою ракетно-дроновою атакою росіян на енергооб’єкти.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у ніч проти 8 травня в Україні отримали пошкодження об’єкти енергетики. У НЕК «Укренерго» повідомили про дефіцит електроенергії.