Нічна ракетна атака та наліт “шахедів” на Україну: що відомо (оновлено)

Вночі в Україні була чергова масована ракетна атака, під ударом – об’єкти енергетики, є постраждалі (у тому числі – 8-річна дитина) та руйнування.

“Знову масована атака на нашу енергетику! Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією“, – повідомив вранці 8 травня міністр енергетики Герман Галущенко.

Нічна масована атака ракетами розпочалася близько 3:30, перед цим – у районі опівночі – на територію України залетіли “шахеди”.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що для атаки росіяни використали 76 засобів повітряного нападу, в тому числі 55 ракет і 21 ударний безпілотник. Захисники неба збили 39 ракет та 20 БПЛА.

В основному ворог націлювався на центральні та західні області України. Про вибухи та роботу ППО повідомляли у соцмережах Харківської, Київської, Львівської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Івано-Франківської, Полтавської та Запорізької областей.

Міністр МВС України Ігор Клименко відзначив, що над ліквідацією наслідків атаки працюють 350 рятувальників та 100 одиниць техніки

“Ворог атакував сім регіонів України. На Київщині постраждали двоє людей, на Кіровоградщині – одна дитина. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури, близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. У Запоріжжі пошкоджена будівля пожежно-рятувальної частини”, – написав Клименко вранці 8 травня. Він також опублікував відео з місця одного з “прильотів”.

Про постраждалих повідомили начальники Кіровоградської та Київської ОВА.

“Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8 років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів“, – повідомив вранці 8 травня начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У Київській області відомо про двох поранених через падіння уламків збитих ракет та БПЛА.

“Падіння уламків зафіксовано у чотирьох районах області. На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні”, – поінформував начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його даними, у регіоні пошкоджені електромережі.

Про “приліт” в області повідомив начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

“Ворог атакує об’єкти критичної інфраструктури. Знаходьтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги! На жаль є влучання”, – написав він.

Вибух уночі чули у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що спрацювала система ППО.

“8 травня, 02:42, м. Харків – силами ППО у північній частині міста було збито два БПЛА “Шахед”. Без руйнувань та постраждалих”, – поінформував вранці 8 травня начальник ХОВА.

На Дніпропетровщині вночі спрацювала система ППО, про “прильоти” інформації немає.

“Захисники неба збили над областю чотири ракети та п’ять “шахедів”, – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.