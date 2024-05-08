Live
  • Ср 08.05.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 39.3
  • EUR 42.31

Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб

Події 07:28   08.05.2024
Оксана Горун
Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб Ілюстрація: мапа DeepState

Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зупинили ворожу ДРГ на півночі від Харкова.

Силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області“, – поінформували у Генштабі.

Село Пильна знаходиться просто біля кордону з РФ, на півночі від Харкова.

Генштаб повідомив також про масовану ракетну атаку по Україні вночі.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється“, – зазначили в Генштабі.

Авіаудари протягом доби отримали населені пункти Дворічанське та Синьківка в Харківській області.

На фронті зафіксували 84 бойові зіткнення.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.

Читайте також: Головні новини Харкова 8 травня: вибух уночі, атакували “шахеди” – Терехов

Авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління, одному складу ПММ та п’яти районах зосередження окупантів.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб
Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб
08.05.2024, 07:28
Харків під ворожим ударом – Терехов
Харків під ворожим ударом – Терехов
04.05.2024, 01:04
Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”
Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”
08.05.2024, 07:37
Сьогодні 8 травня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 травня: яке свято та день в історії
08.05.2024, 06:00
Зрадника-рецидивіста знову затримала «на гарячому» СБУ у Харкові
Зрадника-рецидивіста знову затримала «на гарячому» СБУ у Харкові
07.05.2024, 16:34
Головні новини 7.05: ГУР про “наступ на Харків”, шквал, простір для ВПО
Головні новини 7.05: ГУР про “наступ на Харків”, шквал, простір для ВПО
07.05.2024, 22:17

Новини за темою:

10:26
Два роки, як звільнили Циркуни: нацгвардійці розповіли, як це було (фото)
07:47
Росіяни вдруге заявили, що захопили Кислівку – ISW не підтверджує
07:15
Армія РФ завдала авіаударів по Харківщині та провела 14 атак – Генштаб
11:51
РФ під загрозою “прориву до Харкова” хоче скувати війська ЗСУ – Машовець
11:38
РФ не вистачить сил для захоплення Харкова – ISW

Ви читали новину: «Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 07:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зупинили ворожу ДРГ на півночі від Харкова".