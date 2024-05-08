Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину через кордон – Генштаб
Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зупинили ворожу ДРГ на півночі від Харкова.
“Силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області“, – поінформували у Генштабі.
Село Пильна знаходиться просто біля кордону з РФ, на півночі від Харкова.
Генштаб повідомив також про масовану ракетну атаку по Україні вночі.
“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, завдавши масованого ракетного удару. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється“, – зазначили в Генштабі.
Авіаудари протягом доби отримали населені пункти Дворічанське та Синьківка в Харківській області.
На фронті зафіксували 84 бойові зіткнення.
“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області“, – поінформували в Генштабі.
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Авіація та ракетники Сил оборони завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління, одному складу ПММ та п’яти районах зосередження окупантів.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони зупинили ворожу ДРГ на півночі від Харкова".