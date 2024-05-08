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Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”

Події 07:37   08.05.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 8 травня: ДРГ на кордоні, вночі атакували “шахеди”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:37

Російська ДРГ намагалася проникнути на Харківщину – Генштаб

“Силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пальна Харківської області”, – поінформував у ранковому зведенні 8 травня Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку відбили 16 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Берестове Харківської області та Стельмахівки Луганської області. На Харківщині зафіксували два авіаудари: по Дворічанському та Синьківці.

Пильна на карті DeepState
Ілюстрація: мапа DeepState

07:12

Тривога протягом ночі та наліт “шахедів”

Тривога у Харкові була оголошена протягом усієї ночі – з 22:51 по 06:04. Близько опівночі розпочався масовий наліт “шахедів” на Україну. У тому числі про небезпеку Повітряні сили ЗСУ попереджали й Харківську область. О 02:39 ПС ЗСУ повторно попередили про рух БПЛА в Харківській області. За даними захисників неба, “шахеди” летіли “транзитом” – на Полтавщину та Дніпропетровщину.

О 02:42 у Харкові чули вибух, а о 02:44 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що безпілотники – над Харковом.

Мер Ігор Терехов повідомив, що Харків під ударом, попередньо – “шахедами”.

Вранці росіяни завдали по території України масованого ракетного удару. Станом на 7 ранку 8 травня подробиці про наслідки прильотів ще з’ясовують.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 07:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".