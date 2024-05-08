Росіяни влучили по території освітньої установи в Харкові – Синєгубов
Попередньо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітньої установи в Харкові.
«Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває», – зазначив Синєгубов.
Стан одного з постраждалих дітей важкий, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Пізніше Синєгубов уточнив, що медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, прилеты, сінєгубов, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітньої установи в Харкові.".