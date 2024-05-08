Росіяни влучили по території освітньої установи в Харкові – Синєгубов

Попередньо, за даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила по відкритій місцевості на території освітньої установи в Харкові.

«Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває», – зазначив Синєгубов.

Стан одного з постраждалих дітей важкий, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Пізніше Синєгубов уточнив, що медики надають допомогу ще одній дитині. Поранення отримав 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 11:10. У ЗС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в регіоні. Також вибух було чутно і о 11:20. Ще два вибухи пролунали близько 13:25. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватися правил безпеки і не знімати роботу ППО. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що прильоти зафіксували у житловому районі міста. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали щонайменше троє дітей.