У Харкові пролунали вибухи: Мельник закликає не знімати роботу ППО

Близько 13:25 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватись правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували. До цього «відбій» лунав об 11:53.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові близько 11:10. А також об 11:20.