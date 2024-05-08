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У Харкові пролунали вибухи: Мельник закликає не знімати роботу ППО

Події 13:29   08.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунали вибухи: Мельник закликає не знімати роботу ППО Фото: кадр із відео

Близько 13:25 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав дотримуватись правил безпеки і не знімати роботу ППО.

Зазначимо, що повітряну тривогу у регіоні не оголошували. До цього «відбій» лунав об 11:53.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові близько 11:10. А також об 11:20.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:25 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".