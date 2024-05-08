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Ще вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути обережними

Події 11:24   08.05.2024
Вікторія Яковенко
Ще вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути обережними

У Харкові пролунав ще вибух, близько 11:20.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Також закликав жителів Харкова та Харківського району бути обережними.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про повторні пуски ворожих ракет.

Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові також близько 11:10. У ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунав ще вибух, близько 11:20.".