Ще вибух пролунав у Харкові: Синєгубов закликав бути обережними
У Харкові пролунав ще вибух, близько 11:20.
Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів. Також закликав жителів Харкова та Харківського району бути обережними.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про повторні пуски ворожих ракет.
Нагадаємо, вибух було чутно в Харкові також близько 11:10. У ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, сінєгубов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові пролунав ще вибух, близько 11:20.".