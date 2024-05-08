Еще взрыв раздался в Харькове: Синегубов призвал быть осторожными

В Харькове прогремел еще взрыв, около 11:20.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары. Также призвал жителей Харькова и Харьковского района быть осторожными.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о повторных пусках вражеских ракет.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове также около 11:10. В ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности.