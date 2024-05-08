В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о ракетной опасности

Около 11:10 в Харькове был слышен взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.