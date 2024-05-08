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В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о ракетной опасности

Происшествия 11:11   08.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове был слышен взрыв: предупреждали о ракетной опасности

Около 11:10 в Харькове был слышен взрыв.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в регионе.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харьковщины находиться в укрытиях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:11;

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