Синегубов сообщил о цели ДРГ, которая пыталась прорваться на Харьковщину
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: российскую ДРГ вовремя обнаружили, она пыталась пересечь границу.
«ДРГ — это от пяти до 10 человек. Группу вовремя обнаружили, что касается уничтожения или нанесения поражения ждем информации от Генштаба. ДРГ мы фиксировали на прошлой неделе, об этом мы докладывали. Не исключено повторение мероприятий таких групп», — сообщил Синегубов, передает «Суспільне».
Целью ДРГ, по словам начальника ХОВА, была разведка.
Напомним, в утренней сводке 8 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские диверсанты пытались прорваться через границу на севере от Харькова — в районе села Пыльная. Силы обороны пресекли эти действия.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дрг, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: российскую ДРГ вовремя обнаружили, она пыталась пересечь границу".