Спецназовец с Харьковщины рассказал о российских войсках у границы
Старший офицер второго отдельного отряда специального назначения «Омега», позывной «Магнит», обороняющий границу Харьковщины в районе Волчанска, поделился в эфире нацмарафона наблюдениями за противником.
«В настоящее время противник, находящийся вблизи государственной границы с нашей областью, – преимущественно это живая сила, которая находится в обороне для удержания наших сил. Но не в таком количестве, скажем, как на Запорожском направлении или Донецком. Также мы отмечаем, что личный состав, который находится вблизи государственной границы, — это те поврежденные подразделения, которые вывели с Донецкого и Запорожского направлений», — рассказал «Магнит».
Отвечая на вопросы о скоплениях врага и угрозе «наступления на Харьков», спецназовец отметил, что мониторинг ситуации на границе ведут постоянно — в том числе следят за «районами особого внимания» и вероятными путями захода ДРГ противника.
«При обнаружении противника наносится огневое поражение из минометов, а также fpv-дронов», — сказал офицер.
Он также отметил, что в последнее время участились обстрелы Харьковской области и конкретно Харькова.
Читайте также: «Переживать не следует» — спикер ГУР о «наступлении на Харьков»
«Харьков – это, знаете, преимущественно обстрелы проходят для устрашения населения нашего гражданского. Усиливают давление на наших харьковчан. Также присутствует большое количество дезинформации в интернете, в том числе по интернет-страницам и на разных пропагандистских telegram-каналах. Вот это все опять же для устрашения мирного населения», — прокомментировал «Магнит».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: война, граница, наступ, наступление, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Спецназовец с Харьковщины рассказал о российских войсках у границы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 09:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старший офицер второго отдельного отряда специального назначения «Омега», позывной «Магнит», обороняющий границу Харьковщины в районе Волчанска, поделился в эфире нацмарафона наблюдениями за противником".