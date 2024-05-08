Спецназовец с Харьковщины рассказал о российских войсках у границы

Старший офицер второго отдельного отряда специального назначения «Омега», позывной «Магнит», обороняющий границу Харьковщины в районе Волчанска, поделился в эфире нацмарафона наблюдениями за противником.

«В настоящее время противник, находящийся вблизи государственной границы с нашей областью, – преимущественно это живая сила, которая находится в обороне для удержания наших сил. Но не в таком количестве, скажем, как на Запорожском направлении или Донецком. Также мы отмечаем, что личный состав, который находится вблизи государственной границы, — это те поврежденные подразделения, которые вывели с Донецкого и Запорожского направлений», — рассказал «Магнит».

Отвечая на вопросы о скоплениях врага и угрозе «наступления на Харьков», спецназовец отметил, что мониторинг ситуации на границе ведут постоянно — в том числе следят за «районами особого внимания» и вероятными путями захода ДРГ противника.

«При обнаружении противника наносится огневое поражение из минометов, а также fpv-дронов», — сказал офицер.

Он также отметил, что в последнее время участились обстрелы Харьковской области и конкретно Харькова.

«Харьков – это, знаете, преимущественно обстрелы проходят для устрашения населения нашего гражданского. Усиливают давление на наших харьковчан. Также присутствует большое количество дезинформации в интернете, в том числе по интернет-страницам и на разных пропагандистских telegram-каналах. Вот это все опять же для устрашения мирного населения», — прокомментировал «Магнит».