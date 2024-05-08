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Спецназовец с Харьковщины рассказал о российских войсках у границы

Общество 09:20   08.05.2024
Оксана Горун
Спецназовец с Харьковщины рассказал о российских войсках у границы Скриншот

Старший офицер второго отдельного отряда специального назначения «Омега», позывной «Магнит», обороняющий границу Харьковщины в районе Волчанска, поделился в эфире нацмарафона наблюдениями за противником.

 «В настоящее время противник, находящийся вблизи государственной границы с нашей областью, – преимущественно это живая сила, которая находится в обороне для удержания наших сил. Но не в таком количестве, скажем, как на Запорожском направлении или Донецком. Также мы отмечаем, что личный состав, который находится вблизи государственной границы, — это те поврежденные подразделения, которые вывели с Донецкого и Запорожского направлений», — рассказал «Магнит».

Отвечая на вопросы о скоплениях врага и угрозе «наступления на Харьков», спецназовец отметил, что мониторинг ситуации на границе ведут постоянно — в том числе следят за «районами особого внимания» и вероятными путями захода ДРГ противника.

«При обнаружении противника наносится огневое поражение из минометов, а также fpv-дронов», — сказал офицер.

Он также отметил, что в последнее время участились обстрелы Харьковской области и конкретно Харькова.

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«Харьков – это, знаете, преимущественно обстрелы проходят для устрашения населения нашего гражданского. Усиливают давление на наших харьковчан. Также присутствует большое количество дезинформации в интернете, в том числе по интернет-страницам и на разных пропагандистских telegram-каналах. Вот это все опять же для устрашения мирного населения», — прокомментировал «Магнит».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 09:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старший офицер второго отдельного отряда специального назначения «Омега», позывной «Магнит», обороняющий границу Харьковщины в районе Волчанска, поделился в эфире нацмарафона наблюдениями за противником".