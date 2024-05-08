Спецпризначенець із Харківщини розповів про російські війська біля кордону
Старший офіцер другого окремого загону спеціального призначення “Омега” на псевдо “Магніт”, який обороняє кордон Харківщини в районі Вовчанська, поділився в етері нацмарафону спостереженнями за противником.
“На даний час противник, що знаходиться поблизу державного кордону з нашою областю, – це переважно жива сила, яка перебуває в обороні для стримування наших сил. Але не в такій кількості, скажімо, як на Запорізькому напрямку або Донецькому. Також ми відмічаємо, що особовий склад, який перебуває поблизу державного кордону – це ті підрозділи понівечені, які вивели з Донецького та Запорізького напрямків“, – розповів “Магніт”.
Відповідаючи на питання про скупчення ворога та загрозу “наступу на Харків”, спецпризначенець зазначив, що моніторинг ситуації на кордоні ведуть постійно – у тому числі стежать за “районами особливої уваги” та ймовірними шляхами заходу ДРГ противника.
“При виявленні противника завдається вогневе ураження з мінометів, а також fpv-дронів”, – сказав офіцер.
Він також зазначив, що останнім часом почастішали обстріли Харківської області та конкретно Харкова.
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“Харків – це, знаєте, переважно обстріли проходять для залякування населення нашого цивільного. Посилює тиск на наших харків’ян. Також присутня велика кількість дезінформації в інтернеті, зокрема по інтернет-сторінках і на різних пропагандистських телеграм-каналах. Ось, це все знову ж таки для залякування мирного населення“, – прокоментував “Магніт”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 09:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старший офіцер другого окремого загону спеціального призначення “Омега” на псевдо “Магніт”, який обороняє кордон Харківщини в районі Вовчанська, поділився в етері нацмарафону спостереженнями за противником".