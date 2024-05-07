“Переживати не варто” – речник ГУР про “наступ на Харків”

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у етері нацмарафону прокоментував погрози щодо наступу на Харків.

“Переживати нам не варто, – сказав Юсов, відповідаючи на запитання ведучих нацмарафону. – Позиція ГУР, безумовно, з цього приводу (можливого наступу на Харків і Суми – Ред.) є, і вона доповідається регулярно воєнно-політичному керівництву держави. І всі необхідні дії вживаються. Якщо ми зараз будемо публічно обговорювати оцінки тих чи інших скупчень і переміщень ворога, ми будемо допомагати йому в плануванні та реалізації своїх подальших кроків”.

Зазначимо, на цей час Інститут вивчення війни (ISW) та військові оглядачі українського “Інформаційного спротиву” вважають, що тієї кількості військ, яку росіяни зібрали біля кордонів Харківської області, недостатньо для наступу на Харків. Максимум, на що можуть зважитися окупанти, — спроба прикордонного рейду.