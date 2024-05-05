«Прорив до Харкова» або «перформанс» біля кордону: Машовець порахував сили РФ

Розгортання сил 44-го армійського корпусу у складі російського угруповання військ «Північ», яке дислокується «вздовж» трьох українських областей — Харківської, Сумської та Чернігівської, може завершитися до 12-13 травня. Загалом ворог планує перемістити до 3750 солдатів та до 455 одиниць техніки.

Про це пише в телеграмі військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

За його даними, УВ “Північ” складається з двох нерівних частин – меншої, так званого “угруповання прикриття кордону” (УВ “Брянськ”, “Курськ” та “Бєлгород”), і другої частини, більшої – військ Ленінградського військового округу.

Загалом, пише Машовець, у трьох російських областях (Брянській, Курській та Бєлгородській) у складі УВ “Північ” зараз є: 50,1 тисячі військових, до 395 танків, 928 бойових броньованих машин (включаючи МТ-ЛБ та бронеавтомобілі), до 992 артсистем (починаючи з калібру 100-мм і включаючи 120-мм міномети) та 123 РСЗВ. Також розгорнута тактична група ракетних військ та артилерії, що має від чотирьох до шести пускових установок типу 9К720 “Іскандер”.

У районі Бєлгорода угруповання ворога найчисельніше – до 31,2 тисячі військових. Там знаходиться одна мотострілецька бригада, сім мотострілецьких та танкових полків, 14 мотострілецьких та стрілецьких батальйонів та п’ять зведених тактичних загонів.

За даними Машовця, масштабне переміщення новостворених підрозділів 44-го армійського корпусу зі складу Ленінградського військового округу до складу УВ “Північ” триває. Станом на вечір 3 травня було відправлено принаймні 12 залізничних ешелонів з особовим складом, озброєнням та технікою. Супротивник вже перемістив до 1300 військових та до 125 одиниць техніки, включаючи танки, БМП, бронеавтомобілі, САУ, буксировані гаубиці та РСЗВ, а також щонайменше 55 одиниць вантажного та спеціального автотранспорту.

Аналітик вважає, що ворог готується до якихось дій на північ і на захід від Харкова, інакше додаткові сили та засоби поїхали б не в Курську та Бєлгородську області, а в Брянську, де угруповання з погляду супротивника потребує посилення. При цьому Машовець констатував, що менш як 4 тисячі додаткових солдатів, “явно не тягнуть на ударне угруповання, здатне охопити Харків та ще перед цим прорватися на північ і на північний захід від нього через явно підготовлені позиції ЗСУ”.

Машовець вважає, що варто готуватися до рейдових дій у прикордонних районах Харківської області й менш імовірно – Сумщини окремими підрозділами угруповання “Північ”: 11-м та 44-м армійськими корпусами, і, можливо, парою мотострілецьких батальйонів зі складу 6-ї загальновійськової армії.

“Швидше за все, супротивник зможе організувати якісь наступальні дії у прикордонних районах Харківської області. При цьому, ймовірно, з метою відвернути увагу та зусилля нашого командування організує щось подібне (але явно меншого масштабу) з боку Курської області. Якою є мета цього можливого ворожого “перформансу” у Слобожанському прикордонні? Головна – унеможливити використання українським командуванням його резервів (особливо, стратегічних) на інших, важливіших для супротивника операційних напрямках. Розпочавши “обмежений наступ” на Харківщині, супротивник явно сподівається під загрозою “прориву до Харкова” прикувати тут значний за обсягами комплект військ ЗСУ”, – підсумував Машовець.

При цьому строки зазначених операцій військ РФ йому поки незрозумілі.