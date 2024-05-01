РФ поповнює угрупування “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця
Росіяни продовжують переміщати сили та засоби до держкордону з Україною – до складу угрупування “Північ”. Воно дислокується “вздовж” трьох українських областей – Харківської, Сумської та Чернігівської.
Поповнення, що прибувають, за інформацією військового оглядача групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця, прямують не до кордонів Харківщини.
“Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування “Север”, зокрема у зону його відповідальності (прикордоння – Брянская, Курская та Белгородская обл. ри-фи) переміщаються сили й засоби (новосформовані) зі складу 44-го армійського корпусу (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО)”, – повідомив Машовець вранці 1 травня.
За його оцінками, командування УВ “Північ” планує завершити переміщення сил та засобів 44-го АК та процес їхнього оперативного розгортання до 7-8 травня.
“Загалом, 44-й АК “виставить” до складу УВ “Север”, орієнтовно: до 3650-3700 “тушок” російських військовослужбовців і до 450-455 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ), це включно з автомобільною та спеціальною технікою“, – поінформував Костянтин Машовець.
Читайте також: Машовець — про ситуацію в прикордонні та перспективи “наступу на Харків”
Він зазначив: “Ймовірно, дані сили й засоби будуть розгорнуті саме в Курской обл. ри-фи (біля кордону з Сумщиною – Ред.) На цей час, уже розгорнуті в трьох російських прикордонних областях сили й засоби УВ “Север” нараховують трохи менш як 50 тисяч в\сл. (49,8 – 49,9 тисячі)“.
Також, за даними оглядача, поповнення плануються й у Луганській області – у тому напрямку (або до складу УВ “Захід”, або – “Південь”) рухаються частини підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зі смуги відповідальності УВ “Днепр”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, граница, Машовець, наступ, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ поповнює угрупування “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 08:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують переміщати сили та засоби до держкордону з Україною – до складу угрупування “Північ”. Воно дислокується “вздовж” трьох українських областей – Харківської, Сумської та Чернігівської".