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РФ поповнює угрупування “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця

Події 08:19   01.05.2024
Оксана Горун
РФ поповнює угрупування “Північ”, що стоїть біля кордону: дані Машовця

Росіяни продовжують переміщати сили та засоби до держкордону з Україною – до складу угрупування “Північ”. Воно дислокується “вздовж” трьох українських областей – Харківської, Сумської та Чернігівської.

Поповнення, що прибувають, за інформацією військового оглядача групи “Інформаційний спротив” Костянтина Машовця, прямують не до кордонів Харківщини.

“Російське командування продовжує процес оперативного розгортання військ (сил) угрупування “Север”, зокрема у зону його відповідальності (прикордоння – Брянская, Курская та Белгородская обл. ри-фи) переміщаються сили й засоби (новосформовані) зі складу 44-го армійського корпусу (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО)”, – повідомив Машовець вранці 1 травня.

За його оцінками, командування УВ “Північ” планує завершити переміщення сил та засобів 44-го АК та процес їхнього оперативного розгортання до 7-8 травня.

Загалом, 44-й АК “виставить” до складу УВ “Север”, орієнтовно: до 3650-3700 “тушок” російських військовослужбовців і до 450-455 одиниць озброєння та військової техніки (ОВТ), це включно з автомобільною та спеціальною технікою“, – поінформував Костянтин Машовець.

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Він зазначив: “Ймовірно, дані сили й засоби будуть розгорнуті саме в Курской обл. ри-фи (біля кордону з Сумщиною – Ред.) На цей час, уже розгорнуті в трьох російських прикордонних областях сили й засоби УВ “Север” нараховують трохи менш як 50 тисяч в\сл. (49,8 – 49,9 тисячі)“.

Також, за даними оглядача, поповнення плануються й  у Луганській області – у тому напрямку (або до складу УВ “Захід”, або – “Південь”) рухаються частини підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії зі смуги відповідальності УВ “Днепр”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують переміщати сили та засоби до держкордону з Україною – до складу угрупування “Північ”. Воно дислокується “вздовж” трьох українських областей – Харківської, Сумської та Чернігівської".