РФ пополняет группировку «Север», стоящую у границы: данные Машовца
Россияне продолжают перемещать силы и средства к госгранице с Украиной — в состав группировки «Север». Она дислоцируется «вдоль» трех украинских областей — Харьковской, Сумской и Черниговской.
Прибывающие пополнения, по информации военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, направляются не к границам Харьковщины.
«Российское командование продолжает процесс оперативного развертывания войск (сил) группировки «Север», в том числе в зону его ответственности (пограничные — Брянская, Курская и Белгородская обл. рф) перемещаются силы и средства (новосформированные) из состава 44-го армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО), — сообщил Машовец утром 1 мая.
По его оценкам, командование ГВ «Север» планирует завершить перемещение сил и средств 44-го АК и процесс их оперативного развертывания до 7-8 мая.
«В общем, 44-й АК «выставит» в состав ГВ «Север», ориентировочно: до 3650-3700 российских военнослужащих; и до 450-455 единиц вооружения и военной техники (ОВТ), это включая автомобильную и специальную технику», — проинформировал Константин Машовец.
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Он отметил: «Вероятно, данные силы и средства будут развернуты именно в Курской обл. рф. (граничит с Сумской областью Украины — Ред.) На данный момент, УЖЕ развернутые в трех российских пограничных областях силы и средства ГВ «Север» насчитывают чуть менее 50 тысяч в\сл (49.8 — 49.9 тысяч)».
Также, по данным обозревателя, пополнения планируются и в Луганской области — в том направлении (либо в состав ГВ «Запад», либо — «Юг») двигаются части подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии из полосы ответственности ГВ «Днепр».
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 08:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают перемещать силы и средства к госгранице с Украиной — в состав группировки «Север». Она дислоцируется «вдоль» трех украинских областей — Харьковской, Сумской и Черниговской".