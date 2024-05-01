РФ пополняет группировку «Север», стоящую у границы: данные Машовца

Россияне продолжают перемещать силы и средства к госгранице с Украиной — в состав группировки «Север». Она дислоцируется «вдоль» трех украинских областей — Харьковской, Сумской и Черниговской.

Прибывающие пополнения, по информации военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, направляются не к границам Харьковщины.

«Российское командование продолжает процесс оперативного развертывания войск (сил) группировки «Север», в том числе в зону его ответственности (пограничные — Брянская, Курская и Белгородская обл. рф) перемещаются силы и средства (новосформированные) из состава 44-го армейского корпуса (АК) Ленинградского военного округа (ЛВО), — сообщил Машовец утром 1 мая.

По его оценкам, командование ГВ «Север» планирует завершить перемещение сил и средств 44-го АК и процесс их оперативного развертывания до 7-8 мая.

«В общем, 44-й АК «выставит» в состав ГВ «Север», ориентировочно: до 3650-3700 российских военнослужащих; и до 450-455 единиц вооружения и военной техники (ОВТ), это включая автомобильную и специальную технику», — проинформировал Константин Машовец.

Он отметил: «Вероятно, данные силы и средства будут развернуты именно в Курской обл. рф. (граничит с Сумской областью Украины — Ред.) На данный момент, УЖЕ развернутые в трех российских пограничных областях силы и средства ГВ «Север» насчитывают чуть менее 50 тысяч в\сл (49.8 — 49.9 тысяч)».

Также, по данным обозревателя, пополнения планируются и в Луганской области — в том направлении (либо в состав ГВ «Запад», либо — «Юг») двигаются части подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии из полосы ответственности ГВ «Днепр».