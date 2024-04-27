Машовец — о ситуации в приграничье и перспективах «наступления на Харьков»

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в интервью «5 каналу» отметил, что сейчас сил и средств россиян, сконцентрированных у границы, недостаточно для наступления оперативного уровня, но они могут «отзеркалить действия РДК».

О ситуации в приграничье Сумской и Харьковской области Машовец рассказал, отвечая на вопрос о «наступлении на Сумы», однако прокомментировал и «наступление на Харьков». В данный момент, по данным военного обозревателя, россияне формируют группировку войск «Север» — на базе восстановленного Ленинградского военного округа.

«На самом деле, основой войск этой группировки являются, по сути, уже существовавшие до этого так называемые группировки прикрытия границы. Там вошли в состав этой общей группировки «Север» группировки «Брянск», «Курск» и «Белгород» — они мало в чем изменились. По сути там сосредоточено значительное количество артиллерии. На этом направлении активно противник применяет и авиационные средства. Но собственно личного состава не так уж много. На три этих приграничных области приходится, если я не ошибаюсь, где-то 46-47 тысяч личного состава. Это, по сути, по старым советским меркам, где-то без малого, по одной мотострелковой дивизии на каждую область», — сообщил Машовец.

Он отметил, что россияне, безусловно, могут сконцентрировать на одном из направлений больше сил и средств — выбрать ключевой участок и организовать на нем активные наступательные действия.

«Но, скажем так, масштаб их будет очень ограничен. Я очень сомневаюсь, что это будет больше тактической зоны. Это касается так называемого гипотетического «наступления на Харьков». Именно в этом смысле следует рассматривать эту стратегическую ИПСО, что «вот-вот Харьков упадет»… Вполне возможны в пограничной полосе какие-то действия – где-то на пару километров они могут попытаться «отзеркалить» действия РДК, например (речь о недавнем рейде «Русского добровольческого корпуса», легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» в приграничье Белгородской и Курской областей — Ред.). Но рассчитывать на то, что там будут созданы какие-то ударные группировки, чтобы на большую глубину, оперативного уровня глубину, где-то прорваться… Пока мы не наблюдаем», — сказал военный обозреватель.

При этом Машовец подчеркнул, что сейчас крайне важным является постоянный (желательно — в режиме онлайн) мониторинг ситуации в российском приграничье, на глубине до 100 км.

«Как они будут гипотетически концентрировать свои средства, это понятно, не для этого. А для того, чтобы своевременно установить момент оперативного развертывания ударных группировок противника», — пояснил он.