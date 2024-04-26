Слухи об эвакуации учреждений и семей военных из Харькова — комментарий ХОВА
В ХОВА прокомментировали опубликованную в соцсетях информацию о якобы эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других. В администрации заявили, что она не соответствует действительности.
«Все органы власти, в том числе и руководство Харьковской областной военной администрации, продолжают работать на местах. Подобные сообщения — это подыгрывание вражеской ИПсО и является откровенной манипуляцией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Открытым остается вопрос, в чьих интересах распространяются такого рода заявления. Доверяйте только официальным источникам информации!» — говорится в публикации ХОВА.
Ранее волонтер Роман Доник написал в Telegram, что «по Харькову пошли слухи, что председатель ВГА Синегубов дал распоряжение готовить эвакуацию определенных учреждений, семей госслужащих и военных».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, доник, Харьков, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА прокомментировали опубликованную в соцсетях информацию о якобы эвакуации из Харькова властных учреждений, семей военных и других. В администрации заявили, что она не соответствует действительности.".