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Чутки про евакуацію установ і родин військових із Харкова – коментар ХОВА

Суспільство 20:14   26.04.2024
Олена Нагорна
Чутки про евакуацію установ і родин військових із Харкова – коментар ХОВА Фото: Олег Синєгубов

У ХОВА прокоментували опубліковану в соцмережах інформацію про нібито евакуацію з Харкова владних установ, сімей військових та інших. В адміністрації заявили, що вона не відповідає дійсності.

“Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях. Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПсО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Відкритим залишається питання, у чиїх інтересах поширюються такого роду заяви. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!” – йдеться у публікації ХОВА.

Раніше волонтер Роман Донік написав у телеграмі, що “по Харкову пішли чутки, що голова ВЦА Синєгубов дав розпорядження готувати евакуацію певних установ, родин держслужбовців та військових”.

Читайте також: Звідки взявся “наступ на Харків”, що реально відбувається – Машовець

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 20:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА прокоментували опубліковану в соцмережах інформацію про нібито евакуацію з Харкова владних установ, сімей військових та інших. В адміністрації заявили, що вона не відповідає дійсності.".