Чутки про евакуацію установ і родин військових із Харкова – коментар ХОВА
У ХОВА прокоментували опубліковану в соцмережах інформацію про нібито евакуацію з Харкова владних установ, сімей військових та інших. В адміністрації заявили, що вона не відповідає дійсності.
“Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях. Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПсО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Відкритим залишається питання, у чиїх інтересах поширюються такого роду заяви. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!” – йдеться у публікації ХОВА.
Раніше волонтер Роман Донік написав у телеграмі, що “по Харкову пішли чутки, що голова ВЦА Синєгубов дав розпорядження готувати евакуацію певних установ, родин держслужбовців та військових”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військові, доник, евакуація, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА прокоментували опубліковану в соцмережах інформацію про нібито евакуацію з Харкова владних установ, сімей військових та інших. В адміністрації заявили, що вона не відповідає дійсності.".