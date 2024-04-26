Чутки про евакуацію установ і родин військових із Харкова – коментар ХОВА

У ХОВА прокоментували опубліковану в соцмережах інформацію про нібито евакуацію з Харкова владних установ, сімей військових та інших. В адміністрації заявили, що вона не відповідає дійсності.

“Усі органи влади, зокрема і керівництво Харківської обласної військової адміністрації, продовжують працювати на місцях. Подібні повідомлення — це підігравання ворожій ІПсО і є відвертою маніпуляцією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в регіоні. Відкритим залишається питання, у чиїх інтересах поширюються такого роду заяви. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!” – йдеться у публікації ХОВА.

Раніше волонтер Роман Донік написав у телеграмі, що “по Харкову пішли чутки, що голова ВЦА Синєгубов дав розпорядження готувати евакуацію певних установ, родин держслужбовців та військових”.